Plataforma digital reunirá 170 mil produtores cooperativados

Será lançando nesta terça-feira (20), a plataforma digital SmartCoop, focada no desenvolvimento das cooperativas do ramo agropecuário e incentivando a intercooperação entre elas. O aplicativo reunirá 30 cooperativas, em projeto liderado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul (Fecoagro).

A plataforma digital beneficiará mais de 170 mil produtores associados dessas cooperativas, com segurança e funcionalidades que auxiliam na gestão da propriedade. A ferramenta será um suporte extra ao trabalho de assistência técnica destas cooperativas, como a Languriu, uma das integrantes do projeto que já está divulgando os ganhos que projeta com o uso da ferramenta digital.

Entre as funcionalidades do aplicativo, de acordo com a cooperativa do Vale do Taquari, estão acompanhamento da lavoura, monitoramento por satélite, previsão do tempo, indicadores da cadeia leiteira, gerenciamento de rebanho, saldo de produtos na cooperativa, títulos a pagar, cotações e mecanismos de venda da produção. O lançamento da SmartCoop pode ser acompanhado pelo Youtube a partir das 17h, no endereço https://youtu.be/75TAOPRbwSY.