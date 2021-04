Banrisul começa a financiar o pré-custeio da safra 2021/2022

O Banrisul deu início nesta semana à contratação das operações de pré-custeio para implantação das culturas da Safra de Verão 2021/2022. O banco estima uma demanda de até R$ 500 milhões nesta fase. As culturas que podem ser beneficiadas pela contratação destas operações são o milho, a soja e o arroz irrigado.

A liberação de forma antecipada dos recursos permite ao produtor ter melhores condições de mercado para aquisição dos insumos necessários à formação da lavoura, de acordo com a instituição, com a redução de custos. Mesmo agricultores que ainda não são clientes também poderão contratar a operação de pré-custeio.

De acordo com o diretor comercial de distribuição e varejo do Banrisul, Fernando Postal, a abertura do pré-custeio faz parte da estratégia do Banco de ampliação de sua participação no segmento do agronegócio.

“Ao mesmo tempo em que comemoramos, no Estado, o novo recorde de produção da safra de Verão que está se encerrando, o Banrisul já assegura ao produtor melhores condições para o plantio da sua próxima lavoura”, explica Postal.

“Neste sentido, estão sendo realizadas diversas reuniões e encontros virtuais com as empresas de assistência técnica conveniadas para elaboração dos projetos de financiamento e informações sobre atualização dos normativos e regramentos”, salienta.