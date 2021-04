Teste de Eficiência Alimentar Angus tem inscrições prorrogadas

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

As inscrições para o Teste de Eficiência Alimentar Angus 2021, promovido pela Associação Brasileira de Angus em parceria com a Embrapa Pecuária Sul, foram prorrogadas.

Os criadores têm até o dia 30 de abril para garantirem a participação de seus animais na prova, que avaliará o Consumo Alimentar Residual (CAR), o Ganho de Peso Residual (GPR), o Consumo e Ganho de Peso Residual (CGPR), além de características de carcaça. Pecuaristas interessados em submeter reprodutores à avaliação devem realizar as inscrições através do e-mail [email protected]

Com início previsto para o dia 10 de maio, o teste considerará exemplares Puros de Origem (PO) e Puros Controlados (PC) nascidos de 15/07/2019 a 15/10/2019. A prova terá duração de 90 dias, com término em 10 de agosto. Serão 20 dias de adaptação dos reprodutores à alimentação e a estrutura do local da prova e 70 dias de avaliação. O teste será realizado nas instalações de confinamento da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé (RS).

O médico veterinário e gerente de Fomento da Angus, Mateus Pivato, destaca que diversos criadores já garantiram a participação de seus animais na prova. “Nossa expectativa é que a quantidade de exemplares seja maior do que a do teste de 2020”, ressaltou. Para integrarem a prova, os animais devem ter avaliação de desmama e sobreano, além de estarem classificados entre os 30% superiores para Índice Final no Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo).