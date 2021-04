Primeiro embarque no Terminal Logístico do Arroz tem Costa Rica como destino

O primeiro embarque de arroz pelo novo Terminal Logístico do Arroz (TLA) , apontado como um marco para o setor arrozeiro gaúcho, foi com 28 mil toneladas destinas para a Costa Rica. É a primeira carga de um total de 75 mil toneladas previstas para aquele país e inauguraram, nesta semana, as operações da estrutura, que fica no Porto de Rio Grande (RS).

Presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho destaca que esta era uma antiga reivindicação do setor. "Como este projeto de modernização se terá mais competitividade à exportação e, consequentemente, mais agilidade ao processo", observa Velho.

A expectativa é que novos embarques sigam ocorrendo ao longo do ano. O Terminal Logístico do Arroz ocupa o antigo terminal da Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa) e tem capacidade para 60 mil toneladas. O anúncio do novo local para as exportações do grão foi feito no ano passado, durante a solenidade da Abertura Oficial da Colheita do Arroz, ocorrida na Estação Experimental Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS).