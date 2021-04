Área de trigo no RS deve ser a maior em sete anos, somando 1,1 milhão de hectares

O plantio de trigo no Rio Grande do Sul em 2021 deve superar pela primeira vez em sete anos uma área de milhão de hectares – o que não ocorria desde 2014. De 930 mil hectares em 2020, o Estado tende a plantar 15% a mais, alcançando 1,1 milhão de hectares neste ano. O estimulo para isso vem de todas as frentes, desde demanda crescente para alimentação animal até a maior capacidade financeira do produtor (capitalizado pela soja) para investir nas culturas de inverno no próximo ciclo.

Se confirmada a projeção, será a segunda maior área cultivada pelos triticultores gaúchos na década, superando o 1,038 milhão de hectares cultivados em 2013. Esse movimento da valorização das culturas de inverno em geral já desponta no horizonte – lembrando que o plantio de inverno tem início nas próximas semanas, em algumas regiões.

Assim como milho, soja, arroz e feijão, os preços pagos pelo trigo avançaram significativamente nos últimos meses. De uma média de R$ 45,00 a saca, a cotação saltou para próximo de R$ 80,00. Hamilton Jardim, coordenador da Comissão de Culturas de Inverno da Farsul, diz que os produtores de soja estão melhor remunerados e poderão absorver perdas – caso ocorram. O trigo é tradicionalmente mais sensível às intempéries climáticas e, por isso, tem um pouco mais de risco de perdas.

“O produtor de soja está com dinheiro no bolso, tem terra e máquinas paradas. E vai apostar mais nas lavouras de inverno para fazer dinheiro também na metade do ano, com esta e outras culturas valorizadas”, explica Jardim.

Ex-ministro da Agricultura e presidente do conselho consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra é um dos mais animados com as perspectiva para este ano. Turra lista diferentes motivos para o entusiasmo. Assim como Jardim, o executivo destaca que a terra ociosa no campo durante o inverno está com os dias contados. “Temos 6 milhões de hectares com soja, mais uns 800 mil com milho. Já as culturas de inverno, somadas, têm pouco mais de 1 milhão de hectares. O restante, fica parado no inverno. É um desperdício de terra, de máquinas e financeiro”, afirma.

O ex-ministro compara a ociosidade de terras no Estado com um exemplar avanço do plantio de inverno no Paraná, por exemplo. De acordo com Turra, ao semear de forma abrangente milho, soja e trigo, os agricultores paranaenses alcançam hoje o equivalente a três safras. No Rio Grande do Sul, com a maior parte do campo parado no período de frio, temos o equivalente a 1,9 safra.

a falta de milho no mercado será um dos fatores que impulsionarão o trigo e outros plantios de inverno. Isso porque o setor o setor de proteína animal precisa de ração, que poder ser feita com trigo específico, e não apenas suínos e aves, destaca, mas também bovinos, de corte e de leite. Turra acrescenta, ainda, queserá um dos fatores que impulsionarão o trigo e outros plantios de inverno. Isso porque o setor o setor de proteína animal precisa de ração, que poder ser feita com trigo específico, e não apenas suínos e aves, destaca, mas também bovinos, de corte e de leite.

A necessidade de os moinhos contarem mais com trigo nacional e dependerem menos de exportações também são fatores que estão fermentando a atividade. Dólar alto e frete elevado encarecem a compra externa, e o cenário de pandemia também demonstrou que é preciso ter produção local e garantida, acrescenta o representante da Farsul. O foco hoje, destaca Jardim, é produtividade, tecnologia e qualidade. E necessidade, já que o trigo e a única cultura importante em que o Brasil não é autossuficiente.

“Consumimos 12 milhões de toneladas e colhemos metade. Há muito espaço para crescer. E hoje o mercado prefere comprar aqui do que trazer em dólar. É dinheiro que vai beneficiar toda a economia gaúcha”, pondera o representante da Farsul.

Campos mais dourados nesse ano

Área plantada deve ser segunda maior em uma década

(em mil hectares)

2011: 932,4

2012: 976,02

2013: 1.038

2014: 1.140

2015: 861,3

2016: 776,9

2017: 699,2

2018: 681,7

2019: 735,9

2020: 930,2

2021: 1.100*

*estimativa

Fontes: Conab e Câmara Setorial do Trigo

Especialistas apontam vantagens históricas neste ciclo

Plantio do trigo, principal grão de inverno,tem perspectivas de ocupar área maior neste ano

Raquel Tumelero/Divulgação Biotrigo/JC