Gestão sustentável no agronegócio é tema de webinar

O modelo de gestão ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança), que vem ganhando presença no agronegócio, inclusive em gandes fazendas, é tema do webinar (encontro virtual) da Codex Talks no próximo dia 16, às 16h. O evento online ESG: Reflexões, Perspectivas e Oportunidades para 2021 é gratuito e trará cases do setor rural para o debate, como a gaúcha SLC Agrícola e Sicredi.

Diretor de negócios da Codex Remote, empresa especializada em soluções digitais para o desenvolvimento sustentável, Venicios Santos avalia que no caso das empresas rurais, o foco primordial seria o cuidado com o ambiente, em questões como lançamento de efluentes e manutenção de áreas de preservação.

“Na questão social, a legalização do trabalhador é apontada como primordial, já que ainda se registram muitos casos de trabalho análogo a escravidão. Bancos como o Sicredi, que adotam o ESG, não concedem crédito a negócios chamados de ficha suja, diz Santos.

Uma das maiores dificuldades para as empresas, e produtores, é identificar e mensurar as ações que realizam que podem contar nos índices ESG. O empresário ressalta que até mesmo o uso de placas solares contaria a favor, por exemplo.