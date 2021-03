BRF abre mais de 100 vagas para operadores de produção em Lajeado

Mais uma oportunidade de emprego para os moradores do Vale do Taquari. A BRF, companhia de alimentos, anunciou a abertura de 125 vagas de trabalho para a planta localizada em Lajeado, com início imediato. A empresa busca profissionais para a função de operadores de produção.

Portal de Talentos Em meio à pandemia, o processo seletivo acontecerá sob formato digital, através doda BRF. É desejável que o trabalhador resida em Lajeado ou em município vizinho.

Também há vagas para profissionais com Ensino Fundamental incompleto e pessoas com deficiência, incluindo benefícios como salário compatível com o mercado, assistência médica, vale-alimentação, vale-transporte, refeitório no local e kit de produtos BRF.

Em caso de dúvidas após a inscrição na página da BRF, os números disponíveis são (51) 37149064 ou (51) 92224685.