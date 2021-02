Entrega de Certificação de Entidade Beneficente à Ascar acontece nesta quarta-feira

O Governo do Estado promove nesta quarta-feira (10), às 14h45, o ato de entrega do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) concedido à Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar). O evento ocorrerá de forma híbrida, com o governador Eduardo Leite, o secretário da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, e o presidente da Emater/RS-Ascar, Gustavo Sandri no Salão Alberto Pasqualini, no Palácio Piratini, e transmissão pelo canal do Governo do Rio Grande do Sul no Youtube.

A renovação da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) da Emater/RS-Ascar foi publicada em janeiro no Diário Oficial da União, com prazo de três anos, a contar de março de 2020. A certificação é concedida pelo Ministério da Cidadania às organizações da assistência social, possibilitando-as de usufruir da isenção das contribuições sociais, tais como a parte patronal da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, CSLL, COFINS e PIS/PASEP. Permite, ainda, a priorização na celebração de contratos ou convênios com o poder público, entre outros benefícios.

“É uma demanda antiga e histórica, protocolada em novembro de 2019, que finalmente conseguimos acelerar. Esta certificação viabiliza a operação da Emater/RS-Ascar, garantindo a continuidade de suas ações”, destaca o secretário Covatti Filho.