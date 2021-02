Colheita do arroz é aberta hoje em Capão do Leão

Com o tema "Os Novos Rumos do Sistema de Produção", a 31ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz acontece nesta terça-feira (9), em formato híbrido, com opções on-line no site do evento (www.colheitadoarroz.com.br) e presencial na Estação Experimental Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. A realização é da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), correalização da Embrapa e patrocínio do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Informações e inscrições podem ser feitas em www.colheitadoarroz.com.br.

Serão três dias com roteiros técnicos nas vitrines tecnológicas, palestras, fóruns, feira, dinâmicas e a entrega do Prêmio Pá do Arroz. No último dia (11), ocorrerá o ato simbólico da abertura oficial. Serão ao total oito painéis que vão discutir diversos assuntos ligados ao setor orizícola.

O evento reúne produtores, autoridades, entidades e empresas do agronegócio do arroz com a finalidade de divulgar os avanços científicos e tecnológicos na cultura, além de discutir a realidade socioeconômica do setor em níveis nacional e internacional.