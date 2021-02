Regularidade das chuvas tem favorecido a soja no Rio Grande do Sul

A regularidade das precipitações que vêm ocorrendo nos últimos dias tem favorecido a cultura da soja e o bom desenvolvimento vegetativo (30%), florescimento (44%) e enchimento de grãos (25%) no Rio Grande do Sul. De acordo com a Emater, no atual período as chuvas trazem tranquilidade aos agricultores que haviam atrasado o início do plantio em função da baixa umidade do solo.

De acordo com o Informativo Conjuntural, produzido e divulgado nesta semana pela Emater, as condições fitossanitárias das lavouras, em geral, estão boas e vêm diminuindo os relatos da ocorrência de tripes (insetos que atavam as plantas) em várias regiões do Estado em função do aumento da umidade. As lavouras em estágio de floração apresentam um bom índice de flores e vagens, sendo beneficiadas pela umidade e temperaturas favoráveis à cultura que conta com 1% da área cultivada em maturação.

Já o plantio do milho está quase totalmente concluído (99%). A chuva e a pouca radiação solar ocorrida durante a semana em quase todo o Estado reduziram o ritmo da colheita do grão, que chega a 37% da área total cultivada. As plantas ainda em desenvolvimento se beneficiaram com as chuvas. A cultura encontra-se 12% em maturação, 21% em enchimento de grãos, 13% em floração e 17% em germinação e desenvolvimento vegetativo.

O arroz segue em bom desenvolvimento no RS. As chuvas aumentaram o níveo dos reservatórios de água, melhorando as condições nas regiões onde havia maior restrição. A cultura encontra-se 21% em germinação e desenvolvimento vegetativo, 42% em floração, 30% em enchimento de grãos e 7% em maturação.

Na regional de Ijuí, as olerícolas apresentam bom desenvolvimento, principalmente as plantas em estágio mais avançado. Também na região segue intensa a colheita das culturas de melão, melancia e uva; frutos de boa qualidade e elevado grau brix.