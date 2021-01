10,5 toneladas de alimentos impróprios ao consumo são apreendidas no Litoral Norte

Em quatro dias de trabalho, a fiscalização agropecuária apreendeu nesta semana 10,5 toneladas de alimentos, incluindo produtos de origem animal, impróprios para o consumo no Litoral Norte. A ação ocorreu entre segunda e quinta-feira (25 a 28), juntamente com a operação da Força-Tarefa Segurança Alimentar, do Ministério Público, nos municípios de Tramandaí, Capão da Canoa, Xangri-lá e Torres.