Unidade da Marfrig em Bagé é habilitada para exportação aos Estados Unidos

A empresa Marfrig, líder mundial no mercado de carne bovina, teve a unidade de Bagé habilitada pelas autoridades para exportar aos Estados Unidos. Esta é a segunda planta habilitada no Rio Grande do Sul, juntando-se a de São Gabriel.

De acordo com a companhia, a liberação ocorreu depois de uma ampla auditoria na unidade. Foi constatado o cumprimento do protocolo sanitário no País.

A Marfrig é uma das maiores produtoras de carne bovina no mundo, com uma capacidade de produção de 232 mil toneladas de hambúrgueres por ano. No Brasil, estão habilitadas à exportação aos Estados Unidos as unidades de São Gabriel (RS), Bataguassu (MG), Promissão (SP) e, agora, Bagé (RS).