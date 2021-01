Batata é a olerícola com maior área no RS

Batata, aipim, couve-brócolis, alface e cebola são as cinco principais olerícolas produzidas no Rio Grande do Sul em área cultivada. No Levantamento Olerícola Comercial do RS - 2020, lançado no final do ano passado, extensionistas da Emater/RS registraram 51 espécies olerícolas cultivadas de forma comercial em 52.365 propriedades gaúchas, gerando um volume correspondente a 1.363.626,58 toneladas/ano.

Do total de estabelecimentos, 5.860 produzem em ambiente protegido (em estufas ou sub túneis ou telas), ocupando uma área física de 2.646,40 hectares, com um volume produzido de 65.615,32 toneladas.

Toda essa produção é reflexo do incentivo da Emater/RS-Ascar na diversidade produtiva, garantindo renda e qualidade na alimentação para as famílias de agricultores e dos consumidores.

O Levantamento se dispõe a atualizar e disponibilizar informações, contribuindo na formulação e execução de políticas públicas voltadas às diversas cadeias produtivas envolvidas na produção de olerícolas no Estado.