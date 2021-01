Feovelha de Pinheiro Machado vai reunir 443 animais de 13 raças

A 37ª Feira e Festa Estadual da Ovelha (Feovelha), ocorrerá de 28 a 30 de janeiro, em Pinheiro Machado. O evento, realizado pelo Sindicato Rural do município, é uma das principais exposições de ovinos do país, e contará com 443 animais de 13 raças inscritos nos certames. Houve incremento de mais de 21% no número de inscritos em relação à edição de 2020.

Na programação estão previstos julgamentos, concursos, palestras e remates. Mas, em função da pandemia, a Feovelha será conduzida de forma híbrida, com atividades presenciais e online, transmitidas pelo YouTube do sindicato e da Feovelha.

Dos 443 ovinos, 89 trios de rústicos e 123 a galpão das raças: Merino Australiano, Ideal, Corriedale, Romney Marsh, Hampshire Down, Texel, Ile de France, Suffolk, Poll Dorset, Crioula e as variedades Naturalmente Coloridas. Destaque para a raça Ideal que vai realizar a Exposição Nacional da Raça durante a Feovelha, com a participação de 119 exemplares.

O público que for ao parque poderá ir ao espaço do Senar-RS conhecer os cursos oferecidos pela entidade. Entre eles, os voltados à produção de ovelhas, como Manejo de Ovinos e o programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), que oferece ao produtor diagnóstico e acompanhamento individualizado de seu negócio.