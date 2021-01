Expodireto é cancelada e só deve voltar em 2022

Pelo segundo ano consecutivo, uma das maiores feiras do agronegócio no Brasil é cancelada devido a pandemia. A edição da Expodireto de 2021, que teria frentes presencial e digital, prevista para março, não vai mais acontecer.

O conselho e a diretoria da Cotrijal, cooperativa com sede em Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, decidiram nesta terça-feira (19) suspender os planos.

A feira seria em março. O cancelamento ocorre após fabricantes globais de máquinas agrícolas decidirem não comparecer . Reportagem da editoria de Agro do JC mostrou que John Deere, AGCO e CNH decidiram ficar fora de eventos presenciais este ano.

"Foi uma decisão acordada entre nós. Mesmo com o protocolo de saúde já aprovado junto ao ao Governo do Estado, optamos pela maior prudência possível”, explicou, por nota, o presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César Manica.

A preocupação com os impactos e as incertezas sobre a pandemia para os visitantes, expositores e quem atua na feira embasou a decisão. Apenas nesta terça-feira (19) começou a vacinação no Estado, mas com número muto pequeno de vacinas.

Em 2022, a feira deve ocorrer entre 7 e 11 de março. “Voltaremos com força máxima. E a antecipação da data é uma demonstração de otimismo e da confiança do setor no país”, aposta o dirigente, no comunicado.