Federarroz reforça sustentação de preços ao produtor neste ano

A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) reafirma que os preços pagos ao produtor continuarão aquecidos durante o período de colheita e em todo o ano de 2021. Segundo a entidade, fatores como o preço do cereal no mercado internacional que se mantém acima de R$ 100,00 a saca, além do tamanho da área plantada praticamente igual a do ano passado e o câmbio acima de R$ 5,00 que trará grande incentivo à exportação, são alguns dos fatores que referendam a afirmação.