Clima favorável atenua condições do milho no RS

As chuvas dos últimos dias têm contribuído para o desenvolvimento do milho e para a continuidade dos plantios que já alcançam 94% do total da área estimada para a safra de verão 2020/2021, a qual também já conta com 8% das lavouras cultivadas colhido. De acordo com o Informativo Conjuntural, produzido e divulgado nesta quinta-feira pela Gerência de Planejamento da Emater/rS-Ascar, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), outros 22% da cultura encontram-se em germinação e desenvolvimento vegetativo; 14% em floração; 30% em enchimento de grãos e 26% em maturação. Segundo o levantamento semanal da Emater/RS-Ascar, o preço médio da saca do grão no Estado chega a R$ 74,21, o que representa uma redução de 0,5% em relação à semana anterior.

E as precipitações de volumes variados também contribuíram para o avanço do plantio da soja no Rio Grande do Sul, que chega a 99% da área total estimada, e favoreceram o desenvolvimento da cultura, que está em sua grande parte na fase de germinação e desenvolvimento vegetativo (80%), 18% em floração e 2% em enchimento de grãos.

O tempo firme e a adequada disponibilidade de água para irrigação nos cultivos têm assegurado o bom desenvolvimento das lavouras de arroz no Estado, que estão 75% em fase de germinação e desenvolvimento vegetativo; 20% em floração e 5% em enchimento de grãos.

Na região de Bagé, semelhante aos períodos anteriores, o quadro climático da semana foi favorável à produção de olerícolas, mesmo com alta amplitude térmica e picos de calor acentuado. Contudo, horticultores estão em alta demanda por irrigação por aspersão, gotejamento e para o uso de sombrite. A colheita das lavouras de cebola também está encerrada, e os produtores realizam a pré-secagem em lonas ou secador industrial, que confere maior controle das condições ambientais e menores perdas de qualidade, após a retirada das sementes da lavoura. Em ambas as culturas, produtores relatam boa produtividade; com o clima seco predominante ao longo da primavera, estimam boa qualidade das sementes, devido à menor incidência de fungos.

Na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, as condições climáticas vêm beneficiando a fruticultura de modo geral. Em Maçambará, foi finalizada a colheita das principais variedades de pêssego, BRS Fascínio e BRS Rubimel. Em Caçapava do Sul, os produtores realizaram a poda verde em figueiras, cujos pomares apresentam bom desenvolvimento e bom potencial produtivo. Nos olivais, são realizados tratamento com fungicida e inseticidas, além de adubações para a formação dos frutos; parte dos pomares está com alta carga e outros com menor produção, devido a problemas climáticos locais. Na vitivinicultura, foram realizados tratos culturais como roçadas de plantas invasoras, adubações foliares e aplicação de fungicidas preventivos. As perspectivas de produção permanecem favoráveis, com a alta amplitude térmica entre tardes quentes e madrugadas frias, proporcionando boa sanidade e boa formação de bagas.