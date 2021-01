Agricultura familiar gaúcha recebe mais de R$ 7,5 milhões

Ao longo de 2020, mais de R$ 7,5 milhões foram investidos na agricultura familiar gaúcha pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Apenas para a execução do Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade Compra com Doação Simultânea (PAA-CDS), o orçamento ficou próximo a R$ 6,6 milhões, o que possibilitou o atendimento de 949 pequenos produtores no Rio Grande do Sul.

Com o recurso, a Companhia comprou mais de 2,3 mil toneladas de alimentos produzidos por agricultores familiares de 89 municípios gaúchos, a partir de projetos apresentados por 37 cooperativas e associações da agricultura familiar e aprovados pela Companhia.

Os agricultores entregaram arroz, feijão, batata, aipim, ovos, leite, pães, biscoitos, massas, peixes, sucos, doces de frutas, mel, frutas e hortaliças, sendo a maior parte da produção orgânica. Executado pela Conab com recursos do Ministério da Cidadania, o PAA-CDS apoia a comercialização da produção da agricultura familiar e doa os alimentos para pessoas em vulnerabilidade nutricional. No Rio Grande do Sul, cerca de 220 mil pessoas atendidas pela rede socioassistencial receberam reforço alimentar em 33 municípios.

Além da modalidade Compra com Doação Simultânea, a Conab também aplicou R$ 951 mil na aquisição de sementes de arroz, milho crioulo, feijão e cebola, conforme projetos apresentados à estatal por cooperativas e associações da agricultura familiar.

No Rio Grande do Sul, a Companhia montou 26.694 cestas de alimentos, distribuídas para 12.668 indígenas e quilombolas do estado, além de 742 entregues para quilombolas de Santa Catarina.