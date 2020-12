Conab registra aumento de 126,3% na venda de milho no RS em 2020

A comercialização de milho pelo Programa Venda em Balcão (ProVB) no Rio Grande do Sul cresceu 126,3% neste ano em relação a 2019. Executado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o programa é fundamental para os pequenos criadores de aves, suínos e bovinos devido à estiagem na região que impactou a oferta do produto no mercado gaúcho.

Ao longo de 2020, mais de 16,1 mil toneladas de milho foram comercializadas no Rio Grande do Sul, por meio do ProVB. No total, foram atendidos 732 produtores de 87 municípios gaúchos. No ano passado, o programa movimentou cerca de 7.119 toneladas de milho no estado.

Atualmente o programa é executado nos municípios de Marau, Erechim e Cruzeiro do Sul, que receberam mais de 16,5 mil toneladas de milho neste ano. As três unidades armazenadoras estão abastecidas e as próximas cargas começarão a ser novamente embarcadas para o estado no próximo mês.

Em 2021, o ProVB atenderá também em Santa Rosa, na unidade da Cotrirosa. O leilão para contratação do frete para remover o produto para a nova unidade de venda foi realizado na última terça-feira (29) e o transporte de 3 mil toneladas de milho está programado para começar nos primeiros dias de janeiro.