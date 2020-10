Ajustes e interesse de indústrias devem garantir preço firme do arroz ao produtor

A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) comunica ao mercado que não existem motivos para se prever queda de preços na colheita da safra 2020/2021. Isto em função, segundo a entidade, do ajuste da oferta e demanda e do alto interesse de algumas indústrias em garantir produto no próximo período.

De acordo com a Federarroz, o mercado atualmente se mostra firme com preços estáveis para o produto. O índice medido pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) no momento é de R$ 106,04 registrado no dia 14 de outubro por saca de 50 quilos do tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, à vista.

Os preços internacionais para o grão também estão compatíveis com a cotação atual do Cepea. Outra questão levantada pela Federarroz é uma estabilidade na área de produção de arroz no Rio Grande do Sul que, segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), deve ficar próxima de 969,92 mil hectares.