Bolsa Juventude Rural divulga nomes de candidatos habilitados e abre prazo para recurso

O programa Bolsa Juventude Rural, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), recebeu a inscrição de 1.169 jovens estudantes este ano. A lista publicada nesta terça-feira (13) no Diário Oficial do Estado apresenta os nomes dos candidatos habilitados, inabilitados e daqueles que não se enquadram nos requisitos definidos pelo programa. O número de inscritos é 1,4% maior do que em 2019, quando 1.152 jovens buscaram o apoio do Estado para manter os estudos e desenvolver projetos produtivos nas propriedades da agricultura familiar.

São 471 bolsas disponíveis no valor de R$ 200 mensais, pagas por um período de 10 meses. A contratação é feita por meio do Feaper (Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais), com recursos do Estado, operados pelo Badesul.

O Bolsa Juventude Rural prevê 200 bolsas para alunos regularmente matriculados no 2º ano e 271 para alunos do 3º ano do Ensino Médio, com idade entre 15 e 29 anos.

O auxílio é pago a alunos matriculados em escolas públicas estaduais ou instituições educacionais sem fins lucrativos e de caráter comunitário que trabalham com a pedagogia de alternância. Esta pedagogia prevê que o aluno fique 1 semana na escola e 1 semana em casa. Entre 80 e 90% dos jovens que estudam nestas escolas permanecem no campo, garantindo a sucessão rural.