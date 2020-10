Colheita do trigo alcança 2% da área plantada no RS

As condições do tempo no período foram distintas no Estado na última semana, mas beneficiaram as lavouras de trigo. De acordo com a Emater, em algumas regiões predominaram tempo seco, alta taxa de insolação, vento e grande variação de temperatura durante o dia. Tais variáveis diminuíram a umidade do solo e do ar, mas sem produzirem impacto expressivo para a cultura. Em outras, as chuvas regulares de baixa intensidade auxiliaram na elevação do teor de umidade do solo e contribuíram para melhoria dos cultivos.

Na região Sul, a queda acentuada de temperatura provocou a formação de geada de fraca intensidade nas baixadas, que não chegou a prejudicar as plantas. Na região administrativa da Emater de Santa Rosa, 7% da área de trigo já está colhida; na de Frederico Westphalen, 8%; e na Ijuí, 3%. No Estado todo, a área colhida representa ainda somente 2% do total cultivado. Outros 8% estão em floração, 32% em maturação e 58% em enchimento de grãos.

Culturas de verão

Nas regiões onde o tempo seco predominou, houve diminuição do desenvolvimento das culturas devido à redução da umidade do solo. Nas regiões onde ocorreram, as chuvas regulares elevaram o teor de umidade do solo, que associado à boa radiação solar e temperaturas na média elevadas, permitiram iniciar a semeadura da soja e favoreceram o desenvolvimento vegetativo do arroz, feijão e milho.