Seapdr sinaliza mudança na lei para evitar abate de vacas prenhes

Em reunião realizada nesta quarta-feira com as chefias do Departamento de Defesa Agropecuária (DDA) da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), a diretoria da Associação dos Fiscais Agropecuários do RS (Afagro) teve um retorno positivo sobre a solicitação de providências no que diz respeito ao abate de vacas prenhes. "A reunião foi promissora, saímos com esperança pois se mostraram sensíveis ao tema", resumiu a fiscal estadual agropecuária Raquel Cannavô, servidora que tem encampado a causa.

A reunião foi realizada na sede da secretaria, em Porto Alegre, com a participação de uma equipe multidisciplinar. No encontro, a diretora do DDA, Rosane Collares, sinalizou sobre a possibilidade de modificar a legislação. Uma das alternativas é focar em alterações que dizem respeito ao transporte, etapa anterior ao abate. O pleito dos fiscais estaduais agropecuários é que seja possível aplicar uma sanção que seja eficiente para coibir a prática. Para a atualização da atual legislação estadual, a área técnica do DDA também fará reuniões com representantes das entidades do setor.