Redução de preço dos alimentos depende da nova safra, diz diretor da SLC Agrícola

Uma possível redução nos preços dos alimentos no Brasil depende da colheita da nova safra em 2021, afirma o diretor presidente da SLC Agrícola, Aurélio Pavinato. Para o executivo da empresa produtora de commodities, a alta dos itens da cesta básica, como feijão e arroz, tem como fatores principais a alta da demanda durante a pandemia, a elevação do dólar e o momento de entressafra.

“Os preços estão sendo afetados por fatores externos e internos. No caso do feijão e do arroz, que são dependentes do mercado interno, o que temos agora é uma escassez”, explica Pavinato. Segundo o presidente da SLC Agrícola, com a pandemia de Covid-19 as pessoas passaram a cozinhar mais em casa devido ao isolamento social, levando a uma maior demanda destes itens. Além disso, o dólar mais elevado encareceu os custos de produção, gerando uma pressão inflacionária nesses itens. “No entanto, são produtos que exportamos muito pouco. Havendo a entrada de uma boa safra, a tendência é que os preços voltem a cair”, afirma.

No caso de produtos cotados em mercado internacional como soja e milho, Pavinato lembra que os preços chegaram a cair no início da pandemia, mas já se recuperaram, em boa parte puxados por compras da China, que está aumentando seus estoques a fim de poder melhor enfrentar a guerra comercial com os Estados Unidos. “A soja, por exemplo, já passou de US$ 8,50 o bushell (equivalente a 27,21 quilos) para US$ 9,80, o que é um patamar natural do mercado”, destaca.

Pavinato participou nesta quinta-feira (10) da reunião almoço virtual da Câmara Brasil Alemanha do Rio Grande do Sul, que tratou sobre demanda mundial de alimentos e o agronegócio brasileiro. No evento, o dirigente destacou que, até 2050, o mundo deverá chegar a 9 bilhões de habitantes, e que o Brasil possui grandes oportunidades para aumentar sua participação no mercado global de alimentos, com expansão de produção e melhorias logísticas para baratear o escoamento agrícola. O encontro on-line contou com a participação do vice-presidente da Câmara-Brasil Alemanha, Cleomar Prunzel, e do diretor executivo, Dietmar Sukop.