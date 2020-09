Pecuaristas já se preparam para feira virtual de animais em Esteio

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

as pistas do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio Diferentes associações de criadores de animais de raça já se organizam para ocupar, a partir de 26 de setembro. De acordo com o presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), Leonardo Lamachia, já estão confirmadas as presenças no parque de diferentes raças de bovinos de corte e de leite, ovinos e equinos, além de debates, seminários e congressos, assim como leilões.

No parque será permitido basicamente a entrada de criadores, ginetes, jurados, leiloeiros e pecuaristas diretamente envolvidos com os eventos. Lamachia estima que em torno de 1 mil pessoas passem pelo parque de Esteio diariamente. Além da medição de temperatura na entrada e outros rígidos controles sanitários, ele destaca que esse público ficará disperso na grande área que tradicionalmente abriga a Expointer, em espaços de remates e julgamentos distantes um do outro.

“Cada evento será áreas bastante separadas uma da outra e espalhadas pelo parque. Ou seja, com público pulverizado e rígidos sanitários controles na entrada de pessoas”, ressalta Lamachia.

Além de os principais eventos programados terem transmissão ao vivo por redes sociais, a Febrac montará no parque um estúdio de gravações para palestras, debates e congressos. Um deles será a XV Jornada Nespro, organizada pelo Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (NESPro) da Ufrgs em parceria com a Febrac. O evento ocorre nos dias 1 e 2 de outubro. A programação já está disponível em www.ufrgs.br/xvjornadanespro2020.

A Câmara Setorial de Equinocultura da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul também terá encontro durante a feira de animais em Esteio. E o parque também abrigará eventos tradicionais, como o Banho de Leite dos campeões de produtividade, premiação para grandes campeões e provas de cavalos crioulo e árabe.