Agrishow virtual começa no dia 14 de setembro

A maior feira de tecnologia rural do País, a Agrishow, também se adaptou ao mundo virtual, com a Agrishow Experience. O evento on-line reunirá atrações voltadas às demandas do produtor e da cadeia produtiva. A Agrishow Experience ocorrerá entre os dias 14 e 18 de setembro.

Expointer Digital competições e leilões de animais e à agricultura familiar. Por aqui, ade máquinas agrícolas ocorre até o dia 6 de setembro. Depois, entre 26 de setembro e 4 de outubro ocorre a Expointer Digital voltada à

A programação da Agrishow Experience terá temas específicos por dia e incluirá uma série de webinars ao vivo, entrevistas, dicas de produtores rurais e outros conteúdos que serão ministrados por especialistas do agro. A plataforma oferecerá produtos e serviços para o agricultor, organizada por diferentes expositores.

Nas temáticas diária, a segunda-feira, dia 14, será dedicada às máquinas, implementos e insumos; no dia 15, o foco estará nas energias renováveis e agricultura digital; dia 16 abordará tecnologia e inovação no agro; dia 17 será voltado à irrigação e, por fim, no dia 18, conectividade e cooperativismo.