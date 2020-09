Secretaria divulga regulamento para a Expointer Digital

A Secretaria da Agricultura divulgou o regulamento e as exigências sanitárias previstas para a 83ª Exposição Estadual de Animais, alusiva aos 50 anos do Parque Assis Brasil e que será realizada de 26 de setembro a 4 de outubro, durante a Expointer Digital.

As categorias da exposição de animais são: bovinos, ovinos, equinos, bubalinos e aves. Como nos anos anteriores, as inscrições devem ser feitas por meio das associações de criadores. As informações completas estão no link https://bit.ly/2F3yMXi. Os eventos que integram a exposição de animais são as exposições de gado de corte e misto, ovinos controlados, equinos crioulos, gado holandês e equinos árabes, além do Freio de Ouro, a final do Campeonato de Equinos Árabes Domados do Pampa 2020 e o Congresso Nacional de Laço Comprido da Raça Quarto de Milha.

O novo formato, a Expointer Digital, foi apresentado na segunda-feira. Devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a plataforma digital será utilizada para transmitir em tempo real as provas e leilões de animais, bem como a exibição de maquinário e outras programações.