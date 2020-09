Expointer digital de máquinas atrai visitantes de fora do Brasil

Seguem aceleradas as visitas internacionais à Expointer Digital de Máquinas Agrícolas, iniciada no último sábado (29) e que segue on-line até o próximo dia 6 de setembro. Organizada pelo Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), além de acessos de todos Estados brasileiros, o evento tem atraído visitantes de diferentes todos os continentes.

Além de registros de produtores de diferentes países da América Latina e Europa no primeiro final de semana, ontem (31) os acessos também vieram de países como China e Canadá. Nos três primeiros dias de feira, as visitas ao portal vêm de 16 países, de acordo com o Simers. Já são quase seis mil acessos de interessados em conhecer as tecnologias das máquinas e implementos agrícolas.

O presidente da John Deere Brasil, uma das principais atrações do portal expointerdigitalagro.com.br, destaca o grau de penetração digital no campo. Paulo Hermann diz que no Brasil o índice é superior ao dos Estados Unidos.

” Aqui, chega a 36% e lá está em 25%. Mesmo com as limitações de conectividade, aqui estamos à frente dos norte-americanos. O Brasil é rápido e flexível em adotar novas ideias. Estamos diante de um novo formato de relacionamento. A feira virtual está permitindo negócios no conforto de casa”, diz Hermann

Em 3 dias, a multinacional alcançou 30% dos objetivos propostos, segundo o executivo, para quem o modelo virtual é veio para ficar.

“Os produtores estão aprendendo a tirar proveito da tecnologia que é intuitiva. A feira presencial deve seguir em outro formato, mais como um show para lançamentos”, avalia Hermann.