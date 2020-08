Devon comemora 50 anos do Parque Assis Brasil

O Parque de Exposições Assis Brasil completa 50 anos no próximo sábado, 29 de agosto. Se não fosse um ano atípico, a data coincidiria com a abertura da Expointer 2020. Presente aos eventos desde que a Exposição Estadual de Animais era no Parque Menino Deus, a Associação Brasileira de Criadores de Devon (ABCDevon) parabeniza expositores, organizadores, trabalhadores e visitantes que fazem o maior evento agropecuário da América Latina acontecer.

Há 50 anos, naquele agosto de 1970, a raça Devon participou com 29 expositores, de 14 municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que levaram 107 animais para o novo espaço, em Esteio. Desde então, 4.125 touros, vacas e terneiros puros de origem representaram a genética Devon nas exposições.

Para Simone Bianchini presidente da ABCDevon, a data é um marco histórico. “A criação do parque foi muito importante. Deu maior visibilidade para a pecuária nacional, que se tornou mais forte e, a partir dessa mudança, passou a ser vista com mais respeito em todo o Brasil e no exterior. Temos muito o que comemorar.”

A data também será celebrada com o lançamento, em breve, do Anuário Devon 2020. A publicação dará destaque especial aos 50 anos do Parque, com depoimentos de criadores que acompanharam a transferência de local e têm muitas histórias para contar. Viagens que eram verdadeiras aventuras, a chuvarada que transformou a primeira feira em um lamaçal, a paixão pelo Devon que herdaram do pai ou avô. Contam ainda que a presença da raça naquela região de Esteio vem de longe: havia um plantel de exemplares Devon nos pastos da antiga Fazenda Kroeff, onde foi erguido o Parque Assis Brasil.