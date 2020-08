Entidades do agronegócio reforçam críticas à Reforma Tributária

Diferentes entidades do agronegócio, como Federação da Agricultura do Estado (Farsul) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), voltam a reforçar nesta semana seu posicionamento contrário à proposta de reforma tributária apresentada pelo governador Eduardo Leite. A proposta deverá ser votada até o dia 16 de setembro na Assembleia Legislativa.

As entidades defendem que o atual projeto penaliza com aumento de impostos um setor fundamental da economia do Rio Grande do Sul. As principais críticas são quanto ao fim da isenção a insumos básicos do setor, como fertilizantes, e ao aumento da carga sobre alimentos da cesta básica.