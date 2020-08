Edital de seleção para Fundomate é reaberto

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) publicou a retificação e reabertura do edital de chamada pública para selecionar organização da sociedade civil para execução de Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Erva-mate (Fundomate) no exercício de 2020, por meio de termo de colaboração.

As inscrições serão efetuadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar de 3 de agosto 2020, quando da publicação do extrato do edital no Diário Oficial do Estado (DOE). Apenas uma entidade será aprovada para execução das atividades.

O valor limite é de até R$ 750 mil, e o termo terá vigência de 10 meses, a partir da publicação de seu extrato no DOE, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo.

"A execução das atividades vai abranger ações voltadas à Política Estadual de Desenvolvimento e Inovação da Cadeia Produtiva da Erva-mate no Estado do Rio Grande do Sul, como a prospecção de mercados interno e externo para a cultura da erva-mate e a realização de pesquisa e inovação tecnológica voltada à cadeia produtiva, nas atividades de produção agrícola, indústria e comércio", explica o secretário Covatti Filho.

As atividades devem também contemplar ações de comunicação e marketing na divulgação da erva-mate, promovendo o consumo dos produtos da erva-mate em benefício de toda cadeia produtiva, a divulgação do conhecimento técnico, científico e tecnológico voltado ao setor produtivo e ao setor industrial ervateiro e a promoção da sinergia de atividades de desenvolvimento com demais Estados produtores do Brasil (Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul).

O setor ervateiro conta com 13 mil produtores e mais de 250 empresas de beneficiamento da planta em cinco polos de produção no Estado: Alto Taquari, Região dos Vales, Planalto-Missões, Alto Uruguai e Nordeste Gaúcho.