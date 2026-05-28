Dívida Pública Federal sobe 1,91% em abril ante março, a R$ 8,798 trilhões

O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) subiu 1,91% em abril, na comparação com março, de R$ 8,633 trilhões para

R$ 8,798 trilhões. Os dados foram divulgados, ontem, pelo Tesouro Nacional.

A variação deveu-se à emissão líquida, no valor de R$ 83,95 bilhões, e à apropriação positiva de juros, no valor de R$ 80,86 bilhões.

A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) teve alta de 1,93%, e fechou o mês em R$ 8,462 trilhões. A Dívida Pública Federal externa (DPFe) subiu 1,28%, para

R$ 335,88 bilhões.