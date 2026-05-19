Previsão do déficit primário passa para R$ 57,827 bi

A mediana das estimativas do Prisma Fiscal para o déficit primário do Governo Central em 2026 diminuiu de R$ 59,019 bilhões em abril para R$ 57,827 bilhões em maio.

A estimativa intermediária para 2027, que estava em R$ 50,359 bilhões em abril, foi para R$ 47,965 bilhões. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda ontem. A coleta dos dados foi fechada no 5º dia útil de maio.

"Após as deduções temporárias permitidas pelo arcabouço - precatórios, despesas de educação e saúde, defesa nacional - a expectativa dos agentes de mercado para o resultado primário para fins de cumprimento da meta ficou positiva em R$ 3,5 bilhões, ainda dentro da banda de tolerância", diz a SPE.

A meta fiscal é de superávit de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, com tolerância de 0,25 ponto.