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2° Caderno

- Publicada em 18 de Maio de 2026 às 00:15

Petrobras opera com mais de 100% de capacidade

No cenário em que o Brasil busca aumentar a produção de combustíveis derivados do petróleo, como forma de depender menos do contexto internacional - no qual a guerra no Irã levou ao aumento de preços - a Petrobras informou, na última terça-feira, que as refinarias da companhia operam acima da capacidade.
No cenário em que o Brasil busca aumentar a produção de combustíveis derivados do petróleo, como forma de depender menos do contexto internacional - no qual a guerra no Irã levou ao aumento de preços - a Petrobras informou, na última terça-feira, que as refinarias da companhia operam acima da capacidade.
A afirmação foi feita pela presidente da companhia, Magda Chambriard, durante apresentação do balanço trimestral da estatal.
As demonstrações da companhia apontam que, no primeiro trimestre de 2026, o Fator de Utilização Total (FUT) das refinarias ficou em 95%.
Especificamente em março, o FUT atingiu 97,4%, o mais alto desde dezembro de 2014.Em teleconferência da direção da companhia com investidores e analistas de mercado, Magda Chambriard foi além e antecipou que nos meses de abril e maio, o FUT ultrapassou 100%.
"A Petrobras não gosta de limites. Sua meta é superar limites todos os dias", declarou.