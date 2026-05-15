Americanas tem prejuízo líquido de R$ 336 milhões

A Americanas registrou prejuízo líquido de R$ 336 milhões nas operações continuadas no primeiro trimestre de 2026, reduzindo as perdas em 24,8% na comparação com o prejuízo de R$ 447 milhões apurado em igual período do ano anterior.

A melhora do resultado ocorreu em meio ao avanço das vendas, à redução das despesas operacionais e à evolução da estratégia de integração entre físicas e digital, segundo a varejista.

A receita líquida cresceu 20,2% no trimestre encerrado em março, para R$ 3,1 bilhões, enquanto o lucro bruto avançou 16,6%, para

R$ 834 milhões. A margem bruta, porém, recuou 0,8 ponto percentual, para 27,0%. Em entrevista, o presidente da Americanas, Fernando Soares, afirmou que a companhia vem colhendo os resultados da estratégia de priorizar as lojas físicas e integrar o digital à operação. Segundo o executivo, a estratégia ganhou força durante a Páscoa, impulsionada pelos modelos de retirada em loja e entregas a partir das unidades físicas.