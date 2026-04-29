Compass se prepara para abrir capital com oferta de R$ 2,5 bi

A Compass Gás e Energia, empresa do conglomerado Cosan, está reabrindo a janela de IPOs (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) no país depois de quase cinco anos sem esse tipo de operação na Bolsa brasileira.

A companhia anunciou na madrugada de ontem planos de abrir capital com a venda de cerca de 89,3 milhões de ações. Com a operação, os acionistas da empresa pretendem levantar recursos a partir da venda das ações que detêm.

Outros 55 milhões de papéis, também de oferta secundária, poderão ser oferecidos ao mercado a depender da demanda dos investidores. O preço por ação ficará entre R$ 28 e R$ 35, de acordo com a Compass. Considerando o preço mínimo, a oferta base é de R$ 2,5 bilhões, podendo chegar a mais de R$ 5 bilhões se todos os papéis, incluindo os adicionais, forem vendidos ao valor do teto do intervalo de preço.

Os acionistas vendedores, segundo a Compass, são a Cosan, veículos da gestora de recursos Atmos, o banco Bradesco, veículos da Brasil Capital e o grupo Bússola. O preço final de venda por ação no IPO será anunciado em 7 de maio, após conclusão do processo em que a companhia coleta intenções de compra de investidores para definir o valor do ativo.

A Cosan quer levantar recursos com a oferta de ações da Compass em um momento em que o grupo busca reduzir seu endividamento. Outra controlada, a Raízen, tem dívidas de mais de R$ 65 bilhões e entrou com um pedido de recuperação extrajudicial em março.

A operação da Compass pode dar fim à maior seca de IPOs em 30 anos, a última vez que a Bolsa ficou tanto tempo sem listagens foi entre 1995 e 1998. A Vittia, empresa de biotecnologia e nutrição vegetal, fechou a fila em setembro de 2021, quando exatas 57 empresas abriram capital.