Shell compra a canadense ARC Resources

A Shell anunciou um acordo definitivo para adquirir a canadense ARC Resources em uma transação que atribui à empresa um valor patrimonial de aproximadamente US$ 13,6 bilhões e valor da firma de cerca de US$ 16,4 bilhões, incluindo a assunção de US$ 2,8 bilhões em dívida líquida e arrendamentos.

A ARC é uma companhia de energia focada na bacia de xisto de Montney, nas províncias canadenses de Colúmbia Britânica e Alberta.Segundo a Shell, a aquisição adicionará imediatamente cerca de 370 mil barris de óleo equivalente por dia (kboe/d) em produção de líquidos e gás, elevando a taxa composta anual de crescimento (CAGR) da produção da companhia de 1% em 2025 para 4% até 2030. Os acionistas da ARC receberão 8,20 dólares canadenses em dinheiro e 0,40247 ação ordinária da Shell por papel da empresa canadense, o equivalente a 32,80 dólares canadenses por ação.