RS está entre os principais destinos internacionais

O Rio Grande do Sul iniciou 2026 consolidando sua posição como um dos principais destinos internacionais do Brasil. Entre janeiro e março, o Estado registrou 764.598 chegadas de turistas estrangeiros, ocupando a terceira colocação no ranking nacional. Os números são da Embratur, em parceria com o Ministério do Turismo e com a Polícia Federal, e refletem um cenário de crescimento consistente do setor.

No mesmo período, o Brasil alcançou o melhor primeiro trimestre da história em chegadas internacionais, com 3,74 milhões de visitantes estrangeiros. O resultado representa a continuidade de uma trajetória de expansão e evidencia o fortalecimento do país no cenário global. Inserido nesse movimento, o Rio Grande do Sul amplia sua relevância como porta de entrada de turistas e como destino consolidado para diferentes perfis de viajantes. A Argentina segue em primeiro lugar na lista dos países que mais enviam turistas internacionais para o Brasil. No primeiro trimestre deste ano, os argentinos foram responsáveis por 1.648.213 chegadas. Na sequência, aparecem Chile, Estados Unidos, Uruguai, Paraguai e Portugal, o que reforça a importância dos mercados internacionais para o desempenho do turismo nacional e regional.