Samsung passa a permitir Pix por aproximação

A Samsung anunciou que sua carteira digital, a Samsung Wallet, passará a permitir pagamentos via Pix por aproximação a partir desta sexta-feira, ampliando a oferta desse tipo de transação no país.

A funcionalidade permite que o usuário realize pagamentos apenas aproximando o celular da maquininha, sem a necessidade de abrir o aplicativo do banco ou escanear um QR code. A liberação ocorrerá de forma gradual até o dia 22 de abril.

O recurso se baseia na tecnologia de pagamento por aproximação (NFC), semelhante à utilizada em cartões de crédito e débito, e depende da vinculação prévia de uma conta bancária compatível com o sistema de open finance do Banco Central.

O Pix por aproximação começou a ser implementado no País no início de 2025 com a proposta de simplificar pagamentos e reduzir etapas nas transações. Até então, a principal carteira compatível era o Google Pay, também disponível nos celulares da Samsung.