País tem mais de R$ 10,5 bi esquecidos em bancos

Empresas e pessoas físicas têm mais de R$ 10,5 bilhões esquecidos em instituições financeiras no SVR (Sistema de Valores a Receber) do Banco Central. O valor acumulado em fevereiro é

R$ 59 milhões maior que o do mês anterior, de acordo com dados divulgados ontem.

Segundo as estatísticas da autoridade monetária, são 47 milhões de pessoas físicas para receber 77,1% do montante (R$ 8,1 bilhões), enquanto os 22,9% restantes (R$ 2,4 bilhões) são direcionados a pessoas jurídicas.

Mas os valores por pessoa podem decepcionar. Dos beneficiados, 38 milhões (80,8%) devem receber entre R$ 0 e R$ 10, e apenas 1,2 milhão (2,5%) receberão acima de R$ 1.000,01. Em fevereiro, foram sacados R$ 392 milhões pelo SVR.

Para consultar se existe algum valor para receber, basta acessar o site do SVR de forma gratuita. É necessário informar CPF ou CNPJ e, caso haja saldo disponível, acessar o sistema com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro.

Boa parte do valor está concentrado em bancos, cerca de

R$ 6,3 bilhões. Também há recursos em administradoras de consórcio (R$ 2,6 bilhões), cooperativas de crédito (R$ 953 milhões), instituições de pagamento (R$ 361 milhões), financeiras (R$ 218,6 milhões) e corretoras (R$ 106,9 milhões).