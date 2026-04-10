Exportação de carne suína é recorde em março

Jornal do Comércio

Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) mostram que as exportações brasileiras de carne suína (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) registraram recorde histórico em março, com total de 153,8 mil toneladas embarcadas, número que supera em 32,2% o registrado no mesmo período do ano passado, com 116,3 mil toneladas. A receita dos embarques de março também é recorde, com US$ 361,6 milhões registrados no período, saldo 30,1% maior em relação aos US$ 278 milhões no terceiro mês de 2025. No ano (janeiro a março), o crescimento em volumes é de 16,5% em volumes, com 392,2 mil toneladas embarcadas no primeiro trimestre deste ano, contra 336,8 mil toneladas no mesmo período do ano passado. A receita no período chegou a US$ 916 milhões.