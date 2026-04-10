Petróleo fecha em alta com risco geopolítico

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira ainda impulsionados por prêmios de risco diante das tensões elevadas no Oriente Médio, embora tenham reduzido grande parte dos ganhos ao longo da tarde após sinais de possível avanço diplomático envolvendo Israel e Líbano.

O petróleo WTI para maio negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) fechou em alta de 3,66% (US$ 3,46), a US$ 97,87 o barril. Já o Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,23% (US$ 1,17), a US$ 95,92 o barril.

A valorização foi sustentada pela reprecificação do risco geopolítico após ataques recentes no Oriente Médio, que reacenderam temores de interrupções na oferta do óleo.