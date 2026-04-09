ANP não vê risco de desabastecimento no mês de abril

O diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Pietro Mendes, reiterou ontem a mensagem de que o abastecimento de combustíveis está garantido para o mês de abril, mesmo em meio às instabilidades geradas pelo conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã.

"Com relação a suprimento, nós não identificamos para o mês de abril nenhum risco de abastecimento no Brasil. Obviamente, temos que acompanhar a evolução dos conflitos porque é fato que temos uma dependência externa de GLP e diesel", dissem durante o primeiro dia do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, no Rio de Janeiro.

"Nossas refinarias apresentam estabilidade na produção de diesel S10 e S500", complementou.

Mendes destacou que o aumento da volatilidade de preços desde o início do conflito, em 28 de fevereiro, levou a ANP a flexibilizar exigências de estoque e a acionar a Petrobras para reforçar a oferta, especialmente após relatos de dificuldade de acesso ao produto no Rio Grande do Sul. Já no mercado de gás liquefeito de petróleo (GLP), o diretor defendeu a atuação da agência na abertura do inquérito para apurar práticas de preços abusivos.