Fundo Amazônia destinará R$ 357 milhões a projetos de bioeconomia

Os recursos, que somam R$ 357 milhões, virão do Fundo Amazônia e atenderão, por meio de três convênios, 5.500 famílias e 60 instituições de ciência e tecnologia. Os projetos são ligados ao cooperativismo, à implantação de sistemas agroextrativistas em áreas degradadas, à compra de equipamentos e máquinas e ao fortalecimento de cadeias como as do açaí, babaçu, castanhas e cupuaçu.

Criado em 2008, o fundo funciona com pagamentos baseados em resultados de conservação da floresta amazônica. As doações acontecem quando há queda nas taxas de desmatamento, com base nos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

De saída do ministério para ser candidata ao Senado nas eleições em outubro a legislação exige a desincompatibilização de ocupantes de cargos públicos, Marina repetiu uma frase citada por ela na posse de que "é melhor o final das coisas do que o começo".

"Posso dizer que agora o melhor está sendo o final", disse. "Por tudo que a gente construiu e ainda vai fazer".

Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o PNDBio integra políticas de produção, inovação, financiamento e conservação. Ao todo, o plano tem 21 metas e 185 ações estratégicas que deve garantir competitividade às práticas de bioeconomia, gerar empregos e promover o uso sustentável de recursos biológicos.

A definição de bioeconomia evoca um modelo de desenvolvimento produtivo e econômico que gere emprego, renda e inclusão ao mesmo tempo em que usa os recursos naturais para conversar e regenerar as zonas de exploração.

Além dos viéses econômicos e ambiental, a política mira ainda uma integração de práticas reconhecidas pela comunidade científica com os conhecimentos tradicionais.