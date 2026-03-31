Colapso do Master assombra holding de turismo BeFly

O crescimento meteórico da BeFly - gigante do mercado de turismo que nasceu durante a quebradeira geral das empresas do setor na pandemia e agregou 36 marcas do ramo- está sob a sombra do escândalo do Banco Master.

Especialmente porque seu modelo agressivo de aquisições foi impulsionado por fundos ligados ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, entre eles o B10 e o TT.

A BeFly surge em 2021, quando Marcelo Cohen, dono de uma empresa mineira chamada Belvitur, cujo faturamento girava em torno dos R$ 800 milhões antes da pandemia, anunciou a compra da Flytour. Trata-se de uma das agências de turismo corporativo mais tradicionais do país, que chegou a faturar acima de R$ 6 bilhões, mas sofria um forte endividamento em meio à crise da Covid-19.

Cohen, depois, partiu para a compra de outras empresas, como a Queensberry, referência no turismo de luxo, e a STB, líder no segmento de intercâmbios. A lista de negócios em série do mineiro incluía o hotel de luxo Botanique, em Campos do Jordão, numa associação com Vorcaro.

Já em 2022, Cohen era celebrado como um dos grandes nomes do setor. Nas entrevistas que concedia para explicar o sucesso, projetava faturamento da BeFly acima de R$ 10 bilhões no ano seguinte.Hoje, enquanto a liquidação do Master e as investigações que levaram à prisão de Vorcaro avançam, o empresário atravessa uma disputa extrajudicial em torno justamente da joia da coroa, a Flytour.

A aquisição da empresa fundada por Eloi D’Avila de Oliveira, figura icônica do mercado de turismo, está em discussão na Câmara de Arbitragem de São Paulo desde dezembro de 2025, após o estouro do escândalo do Master. A primeira sessão arbitral ocorreu na quinta-feira (26).Para os 2.300 funcionários e 8.000 clientes corporativos da BeFly e os milhares de passageiros que a holding embarca mensalmente, a pergunta é se a operação turística consegue se descolar das fraudes do banco liquidado.Por meio de sua assessoria, Cohen informa que o Master "não detinha participação societária na BeFly".

"Sua atuação se deu como parceiro financeiro, por meio de linhas de crédito contratadas para apoiar parte das aquisições realizadas entre 2021 e 2022, em conjunto com recursos próprios gerados pela operação", diz.Segundo a nota, a BeFly segue honrando regularmente seus compromissos.