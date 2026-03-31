Master pediu ao TCU para reverter liquidação do BC

O controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, tentou reverter a liquidação determinada pelo Banco Central em 18 de novembro do ano passado. Em uma petição encaminhada ao Tribunal de Contas da União (TCU) alguns dias depois, a defesa do ex-banqueiro pede a revisão dos atos assinados pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, que decretavam a liquidação extrajudicial do conglomerado.

À época da liquidação, a defesa do banqueiro dizia que não tentava impedir a liquidação, mas considerava apressada a decisão, pois o banco vinha trabalhando em uma "saída organizada", que incluiria o aporte do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e a venda para a Fictor. Procurada, a defesa de Daniel Vorcaro informou que não comentaria o assunto.

A Fictor foi alvo de operação da Polícia Federal na quarta passada, sob suspeita de lavagem de dinheiro atribuído a um grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho.

A informação vem à tona apenas agora, com a derrubada do sigilo sobre os documentos do TCU na investigação que o órgão de controle conduz contra o Banco Central no caso Master. O sigilo havia sido levantado pelo ministro Jhonatan de Jesus em 17 de dezembro. A decisão de derrubá-lo foi da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o que deu acesso a documentos mantidos em segredo, como o pedido da defesa de Vorcaro ao relator e a conclusão da auditoria da área técnica do TCU, feita a mando de Jhonatan no BC e que causou apreensão em agentes do setor bancário.

O requerimento de Vorcaro ao TCU incluía ao menos outros sete pedidos, por meio dos quais a defesa do ex-banqueiro buscava ainda a decretação de sigilo absoluto sobre o processo.