IPC-S acelera a 0,46% após 0,26% na prévia anterior

Jornal do Comércio

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a 0,46% na 3ª quadrissemana de março, após alta de 0,26% na segunda quadrissemana. O índice acumula agora alta de 3,25% nos últimos 12 meses. Nesta leitura, houve avanço em seis dos oito grupos que compõem o IPC-S: Despesas Diversas (1,36 para 1,73%), Alimentação (0,62% para 1,10%), Transportes (0,33% para 0,85%), Vestuário (0,37% para 0,96%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,07% para 0,35%), Comunicação (0,11% para 0,14%) e Educação (-1,35 para -1,27%).