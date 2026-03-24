O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a 0,46% na 3ª quadrissemana de março, após alta de 0,26% na segunda quadrissemana. O índice acumula agora alta de 3,25% nos últimos 12 meses. Nesta leitura, houve avanço em seis dos oito grupos que compõem o IPC-S: Despesas Diversas (1,36 para 1,73%), Alimentação (0,62% para 1,10%), Transportes (0,33% para 0,85%), Vestuário (0,37% para 0,96%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,07% para 0,35%), Comunicação (0,11% para 0,14%) e Educação (-1,35 para -1,27%).
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2026-03-24 00:15:00
Jornal do Comércio
2° Caderno
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- Publicada em 24 de Março de 2026 às 00:15
IPC-S acelera a 0,46% após 0,26% na prévia anterior
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O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a 0,46% na 3ª quadrissemana de março, após alta de 0,26% na segunda quadrissemana. O índice acumula agora alta de 3,25% nos últimos 12 meses. Nesta leitura, houve avanço em seis dos oito grupos que compõem o IPC-S: Despesas Diversas (1,36 para 1,73%), Alimentação (0,62% para 1,10%), Transportes (0,33% para 0,85%), Vestuário (0,37% para 0,96%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,07% para 0,35%), Comunicação (0,11% para 0,14%) e Educação (-1,35 para -1,27%).
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