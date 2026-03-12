Mansur, ex-dono da Reag, diz que gestora foi penalizada por ser independente

O empresário João Carlos Mansur, ex-dono da Reag, gestora investigada no caso Master e suspeita de envolvimento com o crime organizado, disse que a empresa não era de fachada, não tinha investidores ocultos e foi penalizada por ser "grande e independente". As declarações foram dadas em depoimento ontem, na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Crime Organizado, no Senado Federal.

Ele acrescentou que a gestora funcionava no modelo de "partnership", ou seja, com vários sócios e que todas essas informações são públicas.

"Todos esses dados estão disponíveis no site da companhia, que é uma companhia aberta, ou seja, a gente presta regularmente informações ao mercado, a CVM [Comissão de Valores Mobiliários], a B3 [Bolsa de Valores brasileira] e ao Banco Central. Nós éramos auditados por uma empresa internacional", disse.

Ele confirmou que o Master era cliente da gestora, assim como "cerca de sete ou oito instituições financeiras".Mansur também afirmou que a gestora trabalhou "de forma muito diligente e consciente", mas que "infelizmente passou um rolo compressor", ao ser questionado sobre as suspeitas de seu envolvimento com o crime organizado, com as quais disse não ter nenhuma ligação.

A Reag foi um dos alvos das investigações da Operação Carbono Oculto, deflagrada pela PF (Polícia Federal) em agosto de 2025, que apura a atuação do PCC (Primeiro Comando da Capital) em negócios da economia formal, incluindo o mercado financeiro.

Investigadores alegam que a gestora foi implicada em um esquema criminoso para ocultação de lucros ilícitos por meio de veículos de investimento há muito utilizados pela elite brasileira devido a sua discrição e isenções fiscais.

O empresário disse que escolheu o nível de governança "mais alto possível", com um conselho de administração independente e com nomes de referência no mercado, operações claras e muito transparentes.