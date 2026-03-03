XP estreia opção de crédito consignado privado

Jornal do Comércio

A XP anunciou nesta segunda-feira a estreia de uma modalidade de crédito consignado privado, voltado para clientes com carteira assinada em regime CLT. O lançamento ilustra o crescente interesse de instituições financeiras na oferta do produto, meses após a entrada em vigor de um programa do governo de incentivo à linha. Em comunicado, a XP explica que a modalidade é pré-fixada, com parcelas mensais definidas de acordo com o salário registrado em carteira e descontadas diretamente em folha.