A XP anunciou nesta segunda-feira a estreia de uma modalidade de crédito consignado privado, voltado para clientes com carteira assinada em regime CLT. O lançamento ilustra o crescente interesse de instituições financeiras na oferta do produto, meses após a entrada em vigor de um programa do governo de incentivo à linha. Em comunicado, a XP explica que a modalidade é pré-fixada, com parcelas mensais definidas de acordo com o salário registrado em carteira e descontadas diretamente em folha.
203
1239022
2026-03-03 00:15:00
Jornal do Comércio
2° Caderno
Compartilhar
- Publicada em 03 de Março de 2026 às 00:15
XP estreia opção de crédito consignado privado
Jornal do Comércio
A XP anunciou nesta segunda-feira a estreia de uma modalidade de crédito consignado privado, voltado para clientes com carteira assinada em regime CLT. O lançamento ilustra o crescente interesse de instituições financeiras na oferta do produto, meses após a entrada em vigor de um programa do governo de incentivo à linha. Em comunicado, a XP explica que a modalidade é pré-fixada, com parcelas mensais definidas de acordo com o salário registrado em carteira e descontadas diretamente em folha.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login