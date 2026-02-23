Azul anuncia saída de recuperação judicial nos EUA

A Azul informou, na noite dea sexta-feira, que concluiu a recuperação judicial nos Estados Unidos, o chamado Chapter 11, iniciado em maio de 2025 para tentar reorganizar dívidas.

A empresa afirmou, em nota, que "alcançou uma transformação abrangente de seu balanço e suas operações" e atingiu seus principais objetivos, "incluindo fortalecer seu balanço, aprimorar a liquidez e reduzir despesas com arrendamentos e passivos".

As ações da companhia chegaram a subir mais de 50% perto do final do pregão nesta sexta. Os papéis encerraram o dia em alta de 60%, cotados a R$ 230,28 o lote de 1 milhão de papéis.

Antes de fazer o pedido de recuperação, a Azul tinha uma dívida bruta de cerca de R$ 35 bilhões e alavancagem de 5,2 vezes.Como parte dos acordos para levantar recursos, a Azul recebeu investimento de R$ 550 milhões da parceria estratégica com a United Airlines e assinou com a American Airlines compromisso de investimento adicional de mesmo valor, que ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A empresa também captou mais de R$ 7,5 bilhões em novos títulos de dívida para saída do processo de recuperação.